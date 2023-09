Voorbereidingen Thaisner Dörpsrun in volle gang: “Een feestje dat het dorp op de kaart zet”

Foto: ingezonden

In Thesinge vindt op zaterdag 23 september de Thaisner Dörpsrun plaats: een hardloopwedstrijd met verschillende afstanden. Volgens Susan Vaatstra van de organisatie is de dag meer dan alleen hardlopen.

Hoi Susan! Nog zes dagen. Hoe gaat het qua voorbereidingen?

“Het gaat heel goed. Alles gaat volgens schema. Het is ook niet voor het eerst dat we dit doen. Het is alweer de zeventiende keer, dus er is de nodige ervaring hoe we dit moeten doen. Op dit moment kunnen deelnemers zich nog inschrijven. Als organisatie zetten we deze week de laatste puntjes op de ‘i’. Donderdag hebben we een vergadering om alle vrijwilligers te informeren, en op zaterdag kunnen we dan los. Halverwege de middag beginnen we met de KidsRun. Daarna staan de 21,1 kilometer, de 10 kilometer, de 4 mijl en de 4 kilometer op het programma.”

Je vertelt dat deelnemers zich nog kunnen inschrijven. Is er veel belangstelling?

“We hebben het idee dat het beter loopt qua inschrijvingen dan vorig jaar. Op dit moment hebben zich 210 deelnemers ingeschreven. Inschrijven kan de komende dagen nog, en ook op de dag zelf zijn er nog inschrijfmogelijkheden. Sommige mensen wachten tot het laatst om goed te kunnen beoordelen hoe de weersomstandigheden zijn. Nadeel is wel dat als je tot de zaterdag wacht met inschrijven, dat je niet meer aan kunt schuiven bij de pastaparty.”

De pastaparty?

“Jazeker. Om 18.00 uur kan eenieder, deelnemers, lopers maar ook publiek aanschuiven in het dorpshuis om een lekkere pastamaaltijd te nuttigen. Als je hier aan deel wilt nemen, dan kun je je uiterlijk tot drie dagen voor de run inschrijven. Deze pastaparty is trouwens altijd ontzettend gezellig. Het is heel leuk om samen een hapje te eten.”

Je vertelde dat het qua inschrijvingen beter loopt. Hoe verklaar je dat?

“Wij denken dat het komt omdat vorig jaar een gek jaar was. Het jaar begon met coronabeperkende maatregelen. En daarna kon alles weer. Er moest veel ingehaald worden, er was heel veel te doen. Toen wij vorig jaar september de dorpsrun organiseerden, toen waren heel veel mensen al verzadigd. Dit jaar is een wat normaler jaar.”

De deelnemers. Zijn het vooral mensen uit Thesinge en omgeving?

“Absoluut, maar het dorp staat ook nationaal op de kaart hoor. Als ik de inschrijvingen bekijk dan zie ik mensen uit Appingedam, Meerstad en Haren. Maar ik zie ook deelnemers die uit Assen, Woerden, Vught en Heemskerk komen. En hoe dat komt? Zeg het maar. Misschien omdat er familie woont? Of dat er vrienden wonen? Dat men op die manier weet van de Dorpsrun? Maar het is natuurlijk wel heel leuk om een nationaal deelnemersveld te mogen verwelkomen.”

Dit jaar is er ook een goed doel gekoppeld aan de dag …

“Wij vragen dit jaar een vrijwillige bijdrage voor de Noordelijke Cara Stichting. De bijdrage zal gebruikt worden voor onderzoek naar oorzaken, diagnostiek en behandeling van astma, COPD en luchtwegallergieën. Het fonds ondersteunt en stimuleert jonge noordelijke onderzoekers die werkzaam zijn binnen de Rijksuniversiteit Groningen en het Universitair Medisch Centrum Groningen. Het wetenschappelijk onderzoek richt zich specifiek op Noord-Oost Nederland. Om onderzoek te kunnen doen is de stichting afhankelijk van donaties en giften. Als organisatie zijn wij in contact gekomen met deze stichting, en daarvan hebben we gezegd, wat mooi, wat goed. Goed kunnen ademen is belangrijk, dus daar gaan we ons voor inzetten.”

Deze dag, is dit nu het hoogtepunt van het jaar voor Thesinge?

“Ik denk dat het één van de hoogtepunten is. Er komen veel mensen op af, en het is een hele gezellige dag. Maar in ons dorp hebben we meer leuke activiteiten. Bijvoorbeeld de zomerspeldagen en de activiteiten op Koningsdag. Wel vinden we het belangrijk dat aan deze dag zoveel mogelijk mensen deel kunnen nemen. Daarom proberen we ook de inschrijvingsgelden zo laag mogelijk te houden, zodat dat geen drempel is om niet mee te kunnen doen.”

Meer informatie over de Thaisner Dörpsrun vind je op deze website. Op de pagina is ook de mogelijkheid om je in te schrijven.