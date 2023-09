Voor het eerst verschijnt er een boek over de Prinsentuin

Auteur Edward Houting brengt een boek uit over de Prinsentuin gelegen aan de Turfsingel die dagelijks gratis te bezoeken is. Op donderdag 7 september om één uur in de Nieuwe Raadzaal van het Stadhuis Groningen vindt de boekpresentatie plaats en zal om half drie eindigen.

De auteur schreef het boek “De Prinsentuin in Groningen” uit interesse voor de tuin en stelde verhalen samen die het ontstaan en de veranderingen van de Prinsentuin omschrijven. De verhalen zijn voorzien van illustraties. Tijdens de boekpresentatie wordt het eerste exemplaar overhandigd aan burgemeester Koen Schuiling.

Edward Houting was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: