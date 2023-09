Voor de laatste keer deze zomer swingen op SterrebosLive: “Afsluiting van formaat”

Foto: Rieks Oijnhausen

Het Sterrebos zal zondag voor de laatste keer dit seizoen het toneel zijn van SterrebosLive. Nog één keer pakt de organisatie uit, waarbij men voor deze editie twee bands heeft weten te strikken.

“We hebben vandaag de Hans van Lier-band en Planet Orange in de muziekkoepel staan”, laat de organisatie weten. “Een mooie afsluiting van het seizoen, met muzikanten van formaat.” Hans van Lier heeft al heel wat werken op zijn naam staan, en speelde in tal van bands. In het verleden heeft hij reizen gemaakt naar Chicago en Austin Texas om zich te verdiepen in de echte bluesmuziek. Tijdens zijn reizen kwam hij in contact met bandleden van Double Trouble, de begeleidingsband van Stevie Ray Vaughan. Die ervaringen zijn te horen in de hedendaagse muziek van Hans van Lier. Hij zal eigen werk en ook covers ten gehore brengen. Van Lier wordt tijdens het optreden bijgestaan door zijn band, bestaande uit Marjon van Dijk, Bennie Timmer, Lourens Leeuw en Harrie Groenewold.

Planet Orange is een bekende band uit Groningen. Tijdens hun optreden nemen ze het publiek mee op een muzikale reis. De band bespeelt vele instrumenten: van cornet tot hammond en van dwarsfluit tot Wurlitzer. In de muziek van deze band klinken invloeden door van The Doors, Tom Waits, Pink Floyd en Calexico. Planet Orange staat onder leiding van Dikkie Visser. Hij wordt bijgestaan door Thea Visser, Jouke van der Krieke, Robert van der Tol, Frits Vogt en Ben Onderstein.

SterrebosLive begint zondag om 15.00 uur en duurt tot 17.30 uur. De entree is gratis.