Voedselbank verloot ruim honderd kunstwerken, onder meer van De Ploeg, om ontbijtjes voor schoolkinderen te kunnen kopen

Foto via Voedselbank Stad Groningen

De Voedselbank Stad Groningen gaat een groot aantal kunstwerken verloten. Ruim honderd kunstwerken, onder meer van leden van kunstkring De Ploeg, worden op deze manier ingezet om voedsel te kunnen kopen voor minder bedeelde gezinnen in de gemeente.

Volgens Geert Doornbos zijn de kunstwerken in de afgelopen zeven jaar via verschillende wegen bij de Voedselbank terecht gekomen. De afgelopen jaren konden de werken niet worden gebruikt. Afgelopen zaterdag probeerden eerstejaars studenten van de opleiding bedrijfskunde aan de Hanzehogeschool de werken al te verkopen op de Vismarkt. Maar de Voedselbank heeft ruim honderd kunstwerken in bezit en heeft daarom besloten de kunst nu via een verloting van de hand te doen.

Van de opbrengst gaat de Voedselbank ontbijtjes kopen voor schoolgaande kinderen. “Zo voorkomen we dat kinderen met een lege maag naar school gaan. De ontbijtjes worden ook gebruikt voor lunchpakketten voor kinderen uit arme gezinnen.”

De Voedselbank houdt dinsdag en woensdag een flitsactie rond de kunstwerken. Geïnteresseerden kunnen voor dertig euro een lot kopen, door een mail te sturen naar geert.doornbos@voedselbank-groningen.nl. Donderdag gaan alle namen met een lot in een grote bak op de Vismarkt, waarna ze (onder toezicht) aan een kunstwerk worden gekoppeld. De werken zijn komende zaterdag (tussen 08.00 uur en 14.00 uur) af te halen bij de Voedselbank aan de Ulgersmaweg. Meer loten kopen kan, aldus Doornbos.