Viszaak ‘Moi Eem!’ krijgt een plek in de Oosterparkwijk

Foto: Peter Wassing. Groningen. Wim Meeuwesen en Judith Elzer heffen het glas op hun viskiosk aan de Zaagmuldersweg.

Viskiosk ‘Moi Eem!’ heeft de meeste stemmen gekregen om een zaak te starten in het gebouw naast de Michi-Noeki in de Oosterparkwijk.

De gemeente schreef hiervoor een prijsvraag uit, waarbij de keuze was tussen vishandel ‘Moi Eem!’ en gemakswinkel CIGO. Inwoners van de Oosterparkwijk konden zelf stemmen welke invulling ze wilden voor het gebouw. De vishandel is een idee van Judith Elzer en Wim Meeuwesen die geen van beiden een horeca-achtergrond hebben. Wat Judith en Wim met elkaar gemeen hebben is dat ze allebei iets anders wilden gaan doen en ze zijn allebei culinair ingesteld. Met de nieuwe onderneming ‘Moi eem!’ krijgt het hobby-kokkerellen een professionele wending. De twee waren altijd al vrienden en nu worden ze op zakelijk gebied partners.

Judith Elzer en Wim Meeuwesen waren te gast tijdens de OOG Ochtendshow: