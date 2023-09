Vijlbrief mikt op plek in Tweede Kamer na verkiezingen

Foto: Joris van Tweel

Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief (D66) wil, na de verkiezingen voor de Tweede Kamer in november, Kamerlid worden. Dat liet Vijlbrief vrijdagochtend weten in een interview in De Telegraaf.

De demissionair staatssecretaris vertelt dat hij eigenlijk wilde stoppen als het kabinet haar ambtstermijn had afgemaakt. Maar de val van het kabinet was volgens Vijlbrief erg abrupt en de zestigjarige bestuurder wil door. “En ik denk dat het voor de Kamer ook wel goed is als er wat ervaring in zit”, laat Vijlbrief optekenen in de krant.

Vijlbrief benadrukt dat de val van het kabinet niet betekent dat de afhandeling van de bevingsschade in Groningen stopt: “De Kamer moet er in het najaar nog groen licht voor geven. Het geld moet geaccordeerd worden en de gaswinning gaat ook nog steeds stoppen. Maak je geen zorgen, zeg ik tegen de Groningers.” Over de afhandeling van het gasdossier na Vijlbriefs eigen definitieve vertrek stelt Vijlbrief: “Niemand is onmisbaar. Maar ik wil graag door om dat af te maken.”

Het volledige interview met Vijlbrief is te lezen op de website van De Telegraaf.