Vijf mannen aangehouden voor online aanbieden van drugs

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie heeft in de gemeente Groningen, naar aanleiding van een actie op 4 en 5 september, vijf personen aangehouden die worden verdacht van het online aanbieden van verdovende middelen in de stad.

Daarnaast waren er vijf doorzoekingen, waarvan één in Assen, één in Leeuwarden en drie in Groningen. De politie heeft beslag gelegd op meerdere telefoons, twee auto’s en een contant geldbedrag van vele duizenden euro’s. De actie was bedoeld om de criminele activiteiten te verstoren en daarnaast om informatie te verzamelen. Vervolgacties worden niet uitgesloten.

De politie kreeg de afgelopen tijd meerdere signalen van drugshandel en (online) drugsbezorgdiensten. Dat leidde tot bovenstaande actie en tot de aanhouding van drie mannen van 18, 23 en 34 jaar uit Groningen, een 32-jarige man uit Assen en een 32-jarige man uit Leeuwarden. Vier aanhoudingen vonden plaats in de omgeving van de zogeheten Gele Loper, de route tussen de Museumbrug en de Vismarkt.

De drugs worden vaak geleverd door – soms kwetsbare – jongeren, die dat in opdracht van anderen doen. Ze beginnen met kleine dealtjes, maar er wordt steeds meer van ze gevraagd. Het is vaak lastig om daarmee te stoppen en vervolgens bestaat het gevaar dat ze verder afglijden in de criminaliteit, met alle gevolgen van dien.

Gerard de Jonge, teamchef van het Basisteam Groningen-Centrum: “De verdachten en hun opdrachtgevers maken willens en wetens winst ten koste van de gezondheid en veiligheid van anderen. We willen dat criminele systeem met dit soort acties zoveel mogelijk in kaart brengen, maar vooral ook verstoren en dwarszitten. We blijven dit monitoren en aanpakken waar mogelijk.”