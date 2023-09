Vier winkeldieven na achtervolging aangehouden

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Agenten hebben zaterdagmiddag in de binnenstad, na een korte achtervolging, vier winkeldieven aan kunnen houden. Dat meldt nieuwsfotograaf Patrick Wind van 112groningen.nl.

“Beveiligers van verschillende winkels hadden in de gaten dat er iets niet in de haak was”, vertelt Wind. “Zij gingen achter een auto aan met daarin vier personen. Terwijl de achtervolging gaande was, werd ook de politie te hulp gevraagd. Uiteindelijk konden agenten op het Lopende Diep de auto tot stilstand brengen. De vier personen werden aangehouden, en in de auto werden verschillende spullen aangetroffen die van diefstaf afkomstig waren. Deze spullen zijn in beslag genomen.”

De winkeldieven zijn overgebracht naar het politiebureau. De politie doet verder onderzoek in de zaak.