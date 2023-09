Vier auto’s betrokken bij verkeersongeluk Oosterhavenbrug

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Op de Oosterhavenbrug heeft zondag aan het begin van de middag een kop-staartbotsing plaatsgevonden waar vier auto’s bij betrokken waren. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

Het ongeluk gebeurde rond 13.00 uur tussen de Oosterhavenbrug en de kruising met de Sontweg. “Eén auto heeft flinke schade, de andere drie voertuigen hebben lichtere beschadigingen”, vertelt Ten Cate. “Een automobilist reed in de richting van de kruising, zat een andere kant op te kijken en had niet in de gaten dat het verkeer voor hem stilstond. Een aanrijding was het gevolg.”

Niemand raakte gewond, wel werden verschillende betrokkenen uit voorzorg gecontroleerd. “Vanwege het ongeluk was één rijbaan dicht. De politie heeft onderzoek gedaan naar de situatie.”