Viaduct Van Iddekingeweg vanaf maandag dicht voor alle verkeer

Foto: Aanpak Ring Zuid

Het viaduct bij de Van Iddekingeweg is vanaf maandagochtend 06.00 uur afgesloten voor alle verkeer. Aanpak Ring Zuid begint maandag met de definitieve inrichting van de weg.

“We gaan het oude asfalt en voetpaden verwijderen, en we gaan graafwerkzaamheden uitvoeren”, laat Aanpak Ring Zuid weten. “Daarna beginnen we met de nieuwe inrichting, waarbij er nieuw asfalt en nieuwe voetpaden worden aangelegd. De werkzaamheden duren tot 20 oktober. Daarna is het viaduct en de onderdoorgang zo goed als klaar. Alleen het groen moet dan nog geplant worden. Dit gaan we op een later moment doen.”

De afsluiting betekent dat ook voetgangers en fietsers niet van de onderdoorgang gebruik kunnen maken.