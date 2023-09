Vertrekkend conservator Egge Knol krijgt lintje

Foto: Wouter Holsappel

Vertrekkend conservator Egge Knol is woensdagmiddag, tijdens een symposium in het Groninger Museum, door de Koning geëerd voor zijn werk met een koninklijke onderscheiding.

Volgens RTV Noord werd Knol door burgemeester Koen Schuiling benoemd tot Officier in de Orde van Oranje Nassau. Het symposium van Knol over historische objecten en hun vertellingskracht diende als afsluiting van de tentoonstelling Uit de kunst – Vrouwelijke Groninger Kunstenaars, 1700-1900.

Knol stelde deze tentoonstelling, die sinds eind maart te zien is in het Groninger Museum, samen als afsluiting van zijn dertig jaar aan werkzaamheden bij het museum. De tentoonstelling is nog te bezoeken tot en met zondag.