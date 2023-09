Verloting kunstwerken ‘de onmogelijke opdracht’ levert 15.000 euro op voor Voedselbank Groningen

Foto via Voedselbank Stad Groningen

Het verloten van kunstwerken, als onderdeel van ‘de onmogelijke opdracht’ van de studie Bedrijfskunde van de Hanzehogeschool, heeft 15.000 euro opgeleverd voor de Voedselbank. Dat is zaterdag bekendgemaakt.

“Het is een hele succesvolle actie geworden”, vertelt Ulfert Molenhuis, die verbonden is aan Voedselbank Groningen. “In totaal is er 50.000 euro opgehaald. Dit geld gaat naar verschillende goede doelen, waarbij de Voedselbank ongeveer 15.000 euro krijgt.” De onmogelijke opdracht is bedoeld voor studenten die deze maand begonnen zijn aan hun studie Bedrijfskunde. Het doel was dat ruim 350 studenten zouden gaan proberen om 100.000 euro op te halen om daarmee de armoede de stad uit te jagen. De studenten werden daarbij verdeeld over 55 teams.

“Een aantal stukken waren best wel wat waard”

Molenhuis: “Door de jaren heen is er bij de Voedselbank veel kunst verzameld. Daar wilde men vanaf. Dat hebben we gekoppeld aan deze opdracht, waarbij het een hele klus was om te bedenken hoe we hier nu op een goede manier van af zouden kunnen geraken. Er zaten een aantal stukken tussen die best wel wat waard zijn, en die je niet zo maar verkoopt. Ik heb het bijvoorbeeld over werken van leden van kunstkring De Ploeg. Maar er zijn ook kunstwerken die veel minder waard waren. Uiteindelijk is er een verloting bedacht, waarbij ieder lot 30 euro kostte. Daarmee hebben we uiteindelijk 7.000 euro opgehaald. Uiteindelijk is er met deze actie in totaal 15.000 euro opgehaald.”

“Dit is heel knap”

De voormalig voorzitter van Voedselbank Groningen noemt dat erg netjes: “Eén groepje studenten die dit bedrag ophaalt. Ik vind dat heel knap. Want realiseer je goed, dit zijn studenten die net zijn begonnen. Geen netwerk hebben, geen idee hebben wat ondernemen is. En dat je dit binnen tien dagen bereikt, dat is heel knap.” Volgens Molenhuis is de Voedselbank ook blij met het geld: “De Voedselbank krijgt het moeilijker. Voorheen kwamen er flink wat producten via de supermarkt bij ons terecht. Maar omdat supermarkten heel erg bezig zijn om zo weinig mogelijk over te houden, levert die route minder op.”

“Eén op de zes kinderen groeit op in armoede”

Dit betekent dat er andere wegen gezocht moeten worden: “En dat lukt nog heel goed, maar het is wel hard werken. Afgelopen zomer nam het aantal klanten bij de Voedselbank af, maar de verwachting is dat dit aantal de komende periode weer gaat stijgen. Dat zien we ieder jaar. Waarschijnlijk komt het omdat in de zomer de kachel niet aan hoeft, waardoor geld anders besteed kan worden. Van de opbrengst gaan we ontbijtjes kopen voor schoolgaande kinderen. En als ik je vertel dat één op de zes kinderen in Groningen in armoede opgroeit, dan begrijp jij dat dit geld ontzettend welkom is. Alle bedragen helpen.”