Verhuizing begint slecht voor bewoners in Vinkhuizen met brand in bestelbusje

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

In een verhuisbusje op de Goudlaan in de wijk Vinkhuizen heeft zaterdagochtend brand gewoed. Bij de brand is niemand gewond geraakt.

De melding van de brand kwam rond 09.30 uur binnen bij de hulpdiensten waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Het ging om een bestelbusje dat gehuurd was”, vertelt nieuwsfotograaf Mike Weening van Weening Fotografie. “Men was bijna bij de woning waar de spullen klaar stonden om ingeladen te worden. Op de rotonde met de Siersteenlaan kwamen er ineens rook en vlammen onder de motorkap vandaan.”

De brandweer werd gebeld, die daarop snel aanwezig was. “Zij hebben met één straal hogedruk de brand geblust. De schade is echter zo fors dat het busje niet verder kan rijden, en afgesleept moest worden door een bergingsbedrijf.” Vanwege de brand was de straat enige tijd volledig afgesloten. Over de oorzaak van de brand is niets bekend.