Vergunning aanbieders deelscooters Check en Felyx twee jaar verlengd

Felyx deelscooter

De gemeente verlengt de vergunning van twee aanbieders van deelscooters voor de komende twee jaar. Het gaat om Check en Felyx.

Beide aanbieders hadden de afgelopen twee jaar ook al een vergunning. Er was ook een derde aanbieder, Go Sharing. Die is afgevallen omdat de andere twee hoger scoorden op een toets. Check en Felyx mogen nu ieder 200 deelscooters aanbieden.

De gemeente stapt per 1 november bovendien over naar virtuele parkeerzones. Er komen fysieke vlakken, ‘hubs’, op plekken waar de meeste overlast plaatsvindt en waar het gebruik het hoogst is. Ritten mogen niet in de binnenstad beëindigd worden. Ook mogen deelscooters niet tussen 01.00 uur en 06.00 uur gebruikt worden.

Begin volgend jaar gaat de gemeente samen met Check en Felyx bekijken of het aantal deelscooters kan worden uitgebreid naar 300 stuks per aanbieder.