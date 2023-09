Verdachten moord Groningse zorghulpverlener blijven langer vastzitten

Foto: Emmanuel Huybrechts via Flickr (CC 2.0 SA) http://flic.kr/p/asiq1f

De vier jonge mannen, een 17-jarige man uit Ruinerwold, twee 20-jarige mannen uit Emmen en een 19-jarige man uit Groningen, die verdacht worden van directe of indirecte betrokkenheid bij de moord op een 26-jarige medewerkster van de jeugdzorginstelling Yorneo in Emmen, blijven langer vastzitten. Dat heeft de rechtbank in Assen maandag beslist.

Dat melden RTV Noord en 112 Groningen maandagmiddag.

De Groningse vrouw werd op 14 januari van dit jaar met messteken om het leven gebracht in de zorginstelling waar ze werkzaam was. De jongen uit Ruinerwold en een 20-jarige Emmenaar werden kort na het drama opgepakt. Beiden gaven toe dat zij in het pand aan de Stationsstraat in Emmen waren om een kluis te stelen. De diefstal liep uit de hand en leidde uiteindelijk tot het doden van de zorghulpverlener.

De twee jongemannen geven elkaar de schuld van de dood van de vrouw. Het Openbaar Ministerie (OM) verwijt hen gekwalificeerde doodslag. Dit betekent dat ze het plan hadden een diefstal te plegen, maar dat het vermoorden van de Groningse hieruit voortvloeide om de diefstal te verbergen.

Jeugdbende

De verdachten van het steekincident hebben meer op hun kerfstok. Samen met een 18-jarige man uit Roden vormden zij een jeugdbende, die volgens het Openbaar Ministerie (OM) betrokken is bij enkele andere incidenten. In wisselende samenstelling pleegde de groep een overval op de McDonalds in Emmen, een poging tot overval op een tankstation en berovingen met geweld in Veenoord en Emmen.

De verdachten blijven vastzitten tot de volgende inleidende zitting op 5 december.