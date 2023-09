De 24-jarige man uit Uithuizen die verdacht wordt van een ernstig zedenmisdrijf bij Meerstad blijft drie maanden langer vast zitten. Dat heeft de rechtbank besloten.

De man heeft op 18 augustus om 5.00 uur in de ochtend een jonge vrouw aangevallen aan de Driebondsweg. Ze was op weg naar Meerstad. De politie heeft niet bekend gemaakt wat er precies is gebeurd.

De man werd enkele dagen na het zedendelict opgepakt. Camerabeelden van bedrijven uit de buurt zouden daarbij geholpen hebben.