Verdachte schietpartij Poelestraat is 17-jarige Amsterdammer

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De verdachte die donderdagochtend werd aangehouden voor betrokkenheid bij het schietincident van die nacht in de Poelestraat, is een 17-jarige jongen uit Amsterdam.

Bij het incident raakten een 17-jarige jongen en een 23-jarige man uit Groningen gewond, waarvan in ieder geval één ernstig. Ze zijn overgebracht naar het ziekenhuis.

De politie startte direct na het incident een onderzoek, waarbij getuigen werden gesproken en camerabeelden zijn opgevraagd. Dit leidde omstreeks 06:15 uur tot de aanhouding van de verdachte, in de buurt van het hoofdstation.

Hij zit vast en wordt verhoord. De politie onderzoekt zijn rol en eventuele betrokkenheid bij het incident. Het vermoeden bestaat dat de verdachte een van de slachtoffers kent. De politie komt graag in contact met mensen die meer weten over het incident. Die kunnen bellen met 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.