Verdachte dodelijke schietpartij staat woensdag terecht

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 25-jarige Stadjer Jarich M. staat deze woensdag en donderdag voor de rechtbank in Groningen. Hij wordt verdacht van doodslag en poging tot doodslag.

M. staat terecht voor een dodelijke schietpartij op 9 juli vorig jaar in de Haddingestraat. Hij raakte daar bij een café in conflict met een groep van zo’n vijftien mannen uit Friesland. Die waren in de stad voor een vrijgezellenfeest. M. zou door hen racistisch bejegend zijn. Een van hen, de 48-jarige André Tromp uit Leeuwarden, werd op zeker moment in zijn buik geschoten. Tromp overleefde dat niet. Twee van zijn vrienden liepen lichte verwondingen op,

Van de schietpartij zijn duidelijke videobeelden beschikbaar. De verdachte is inmiddels onderzocht in het Pieter Baan Centrum. volgens M. was er sprake van noodweer.