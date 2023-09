Verdachte (18) schietincident Iepenlaan meldt zichzelf bij politie

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Een achttienjarige man uit Groningen is maandagochtend aangehouden als verdachte van de schietpartij aan de Iepenlaan van zondagavond. De man meldde zichzelf op een politiebureau.

De betrokkenheid van de verdachte bij het incident wordt nog onderzocht. De politie gaat er op dit moment vanuit dat er ook daadwerkelijk geschoten is.

Zondagavond werd er aan de Iepenlaan geschoten op een witte bestelbus die door de straat reed. Voor zover bekend raakte niemand gewond bij de schietpartij. Na het incident controleerden agenten in zware vesten meerdere voertuigen en een arrestatieteam viel een woning binnen in de straat.

De politie is nog steeds op zoek naar informatie die relevant kan zijn voor het onderzoek. Camerabeelden van het incident of verdachten zijn ook welkom. Contact opnemen met de politie kan via telefoonnummer 0900 – 88 44 of anoniem via 0800 – 7000.