Verbinding rotondes Stadspark naar ring west en Julianaplein vijf weken dicht

De verbinding van de rotondes ten zuiden van het Stadspark naar de ring west en het Julianaplein is vanaf komend weekend vijf weken afgesloten.

Van zondag 1 oktober 22.00 uur tot maandag 6 november 06.00 uur kan het verkeer vanuit Drachten en vanaf de Laan Corpus den Hoorn geen gebruikmaken van de verbinding naar Ring West. Ook de toerit vanaf de rotondes bij het Stadspark naar het Julianaplein is dicht.

In de nacht van zondag 1 oktober 22.00 uur tot maandag 2 oktober 06.00 uur is de A7 volledig dicht vanaf Westpoort tot Groningen-West. Dat geldt alleen voor verkeer richting Groningen. Vanaf maandag 2 oktober is de A7 wel volledig open, maar zijn de toeritten naar de westelijke ringweg dicht en is ook de verbinding vanaf de rotonde bij Laan Corpus den Hoorn naar de zuidelijke ringweg afgesloten.

Omleidingen

Kom je vanuit de richting Hoogkerk en wil je naar de westelijke ringweg? Dan rijd je om via afrit 34a Westpoort. Langs het Hoendiep rijd je richting Ring West. Op bovenstaande kaart is dat de gele route.

Verkeer vanaf de Laan Corpus den Hoorn kan niet via de rotondes naar Ring West of Ring Zuid. Zij worden omgeleid via de toerit bij de Van Ketwich Verschuurlaan, de A28 op richting Julianaplein (blauwe route).

Als je op de westelijke ringweg rijdt en je wilt richting Ring Zuid, dan wordt je eerst richting Hoogkerk (A7) geleid. Daar keer je om en via de A7 rijd je terug naar Groningen (groene route).