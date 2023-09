“Veiligheid inwoners waarborgen, en van groot belang dat er een einde komt aan reeks gewelddadige incidenten”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Burgemeester Koen Schuiling (VVD) noemt het van groot belang dat de veiligheid van de inwoners wordt gewaarborgd, en dat er een einde komt aan een reeks van gewelddadige incidenten. Dat laat de burgemeester in een brief aan de gemeenteraad weten.

Schuiling reageert daarmee op meerdere gewelddadige incidenten die tussen 6 juli en heden hebben plaatsgevonden in de stad, Winschoten en Oude Pekela. Zo vonden er in de Herestraat op 12 juli en 12 september explosies plaats. “Zoals ook door de politie is bekendgemaakt, hebben deze twee incidenten vermoedelijk met elkaar te maken. Ondanks dat er al aanhoudingen zijn verricht, zijn we afgelopen week, en ook deze week, toch opnieuw geconfronteerd met incidenten.”

Schietpartij Poelestraat

De burgemeester gaat daarbij ook in op de schietpartij die vorige week plaatsvond in de Poelestraat. “Het is goed om nogmaals te benadrukken dat dit incident los staat van de andere incidenten. In verband met deze schietpartij is een 17-jarige Amsterdammer aangehouden. Hij zit vast en wordt verhoord. In het onderzoek maken we gebruik van opgeslagen videobeelden die gemaakt zijn door cameratoezicht. Zonder inhoudelijk verder op de achtergrond van deze zaak in te gaan, kan ik wel melden dat op basis van het politieonderzoek tot nu toe is gebleken dat dit incident weliswaar plaatsvond in het uitgaanscentrum, maar niet valt te typeren als uitgaansgeweld in de zin dat dit zijn oorsprong had in een uitgaansgelegenheid. Los daarvan heeft het onderwerp veilig uitgaan nadrukkelijk onze aandacht.”

Bij de schietpartij in de Poelestraat raakten twee mensen gewond. Foto: Rick ten Cate – tencatefotografie.nl

“Er hebben zich meer incidenten voorgevallen”

Deze week werd bekend dat er vanwege de reeks incidenten in Groningen, Winschoten en Oude Pekela een Team Grootschalig Opsporing, TGO, is opgestart. “Uit het rechercheonderzoek, onder andere tijdens het verhoor van verdachten en getuigen, komt naar voren dat er meer incidenten, onder andere vernieling van auto’s en dreigementen, zijn voorgevallen, in die periode dan gemeld bij de politie.”

“Dit raakt het gevoel van veiligheid”

Schuiling erkent dat deze geweldsexplosie grote impact heeft. “Dat geldt in de eerste plaats voor de slachtoffers, maar uiteraard ook voor getuigen, omwonenden, omstanders en overige inwoners van de gemeente. Zeker als er in korte tijd, weliswaar losstaande, incidenten plaatsvinden, raakt dat het gevoel van veiligheid. Dit past niet in het beeld van de veilige en gezellige binnenstad die we nastreven.” De burgemeester geeft aan dat geprobeerd om zo dicht mogelijk bij slachtoffers te staan, en om hen een luisterend oor te bieden.

“Maatregelen genomen om dreiging tegen bepaalde personen weg te nemen”

Om nieuwe geweldsexplosies te voorkomen zijn er verschillende maatregelen genomen: “In overleg met het Openbaar Ministerie worden in het kader van het Stelsel Bewaken en Beveiligen maatregelen genomen om dreiging tegen bepaalde personen weg te nemen. In het belang van het onderzoek kan de politie op dit moment verder niets concreets zeggen over de voortgang en de resultaten.” De burgemeester legt daarnaast nogmaals uit dat het pand in de Herestraat voor drie maanden gesloten is. “Op basis van de gesprekken met betrokkenen, en de beschikbare informatie van de politie, heb ik namelijk geconstateerd dat er een acuut gevaar voor de verstoring van de openbare orde was. Het is van groot belang dat de veiligheid van de inwoners wordt gewaarborgd, en dat er een einde komt aan deze reeks van gewelddadige incidenten.”

Mensen die meer informatie hebben over deze zaken, of die in bezit zijn van beeldmateriaal, wordt gevraagd contact op te nemen met de politie op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.