Veertiende plek voor Wieke Paulusma op conceptlijst D66; Vijlbrief op plek vijf

Foto via D66

Het Groninger raadslid Wieke Paulusma is door haar partij D66 op de veertiende plek gezet op de concept-kieslijst voor de komende Tweede Kamerverkiezingen. Demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief van Mijnbouw doet met een vijfde plek op de lijst een gooi naar een blauwe zetel.

Paulusma, oud-raadslid voor D66 in Groningen, stond twee jaar geleden één plekje lager (15). In de peilingen voor de verkiezingen leek het erom te spannen of Paulusma een zetel zou krijgen, maar met 26 veroverde stoelen haalde Paulusma ruim een plek in de Kamer. Paulusma moest vervolgens twee weken wachten om geïnstalleerd te worden, omdat ze besmet raakte met het coronavirus.

Dit keer lijkt een plek voor Paulusma minder vanzelfsprekend. In de peilingen staat D66 vooralsnog op vijf zetels. Dat zou betekenen dat de in Drenthe geboren en Friestalig opgevoerde Paulusma nu naast een zetel grijpt.

Voor demissionair staatssecretaris Hans Vijlbrief zouden vijf D66-zetels net aan een plek in een blauwe stoel opleveren. Vijlbrief liet vorige week al weten in te zetten op een plek in de Tweede Kamer als een tweede termijn als staatssecretaris voor Mijnbouw (en daarmee de afhandeling van de aardbevingsschade in Groningen) er niet in zit.