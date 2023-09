Veel belangstelling voor opening informatiecentrum Stationsgebied

Foto: Paul Blom

De opening van het informatiecentrum Stationsgebied is zaterdag door flink wat mensen bezocht. Wethouder Kirsten de Wrede (Partij voor de Dieren) verzorgde de openingshandeling.

In het stationsgebied staat de komende jaren veel te gebeuren. Om mensen te informeren heeft de gemeente een tijdelijk informatiecentrum ingericht op de voormalige P&R aan de Zaanstraat. Het centrum heeft een multifunctioneel doel: mensen moeten geïnformeerd worden, maar men ook geïnspireerd worden over het gebied. Daarnaast fungeert het als startpunt voor rondleidingen en wordt het gebruikt voor overleggen met klankbordgroepen en stakeholders.

Volgens OOG-verslaggever Paul Blom werd de openingshandeling druk bezocht. In het gebouw was er ook veel belangstelling voor de informatie die gedeeld werd. Dit hele weekend vinden er tal van activiteiten plaats op de locatie. Zo zijn er buurtbrunches en -buffetten, vinden er wandelingen plaats door de buurt en worden er lezingen gehouden over De Nieuwe Poort en het Stationsgebied. Voor kinderen is er een knutselmiddag. Voor de activiteiten was aanmelding noodzakelijk. Zaterdagochtend was er een vrije inloop mogelijk.