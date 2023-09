Veel animo voor bloemencorso in Eelde (foto’s)

Foto: Rieks Oijnhausen

Het bloemencorso in Eelde heeft zaterdag veel belangstelling getrokken. Ook zondag vindt er een uitgebreid programma plaats in het dorp.

In totaal trokken zaterdag veertien wagens door het dorp. Aan sommige wagens is meer dan een half jaar gewerkt. Het thema, waar dit jaar mee gewerkt wordt, is ‘globetrotters’. Een vakkundige jury beoordeelde alle wagens. Bij de prijsuitreiking bleek dat vrijwel alle prijzen naar de wijk De Korenbloem gingen. De jury was erg onder de indruk van hun wagen over David Attenborough. Behalve de ereprijs, ging deze wijk ook aan de haal met de eerste prijs, arrangeursprijs en ontwerpersprijs.

Zondag kunnen alle wagens nog bewonderd worden. In de middag tussen 14.00 en 16.00 zijn alle figuranten ook bij de wagens te vinden, wat het ideale moment is om wat foto’s te maken. Om 10.00 uur begint er op het festivalterrein een corsomarkt en braderie. Tegelijkertijd is er op het kinderterrein een stormbaan te bezoeken. De dag wordt muzikaal afgesloten met een optreden van de partyband Sunshine & DJ IkWillem.