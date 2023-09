Universiteitsmuseum Groningen verbreekt eigen bezoekersrecord al in september

Foto: Google Maps - Streetview

Het is pas september, maar het Universiteitsmuseum van de Rijksuniversiteit Groningen weet nu al dat het meer bezoekers gaat verwelkomen dat vorig jaar.

Het museum verdacht komende zaterdag, tijdens Zpannend Zernike, haar 20.000ste bezoeker van 2023 te verwelkomen. Vorig jaar gebeurde dat pas eind december. Grote trekkers dit jaar waren de Museumnacht (met meer dan 2100 bezoekers) en de tentoonstelling Phallus: Norm en Vorm over gender & seksualiteit.

“Deze mooie cijfers zijn natuurlijk te danken aan al het werk van het voorbije jaar en een compliment aan de medewerkers waard”, vertelt Lars Hendrikman, de nieuwe directeur van het Universiteitsmuseum. “Voor een nieuwe directeur is het een geweldig welkomstcadeau. We hopen de opgaande lijn vol te houden en nog extra te kunnen investeren in het museum en publiek.”