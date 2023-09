Uitzending Opsporing Verzocht levert veertig tips op over geweldsincidenten in Groningen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Sinds de uitzending van Opsporing Verzocht over de geweldsincidenten en aanslagen in Winschoten, Oude Pekela en de stad Groningen van afgelopen dinsdagavond heeft de politie nu al meer dan veertig nieuwe tips binnengekregen.

De politie bracht dinsdagavond in het TV-programma nieuwe beelden naar buiten van drie geweldsincidenten, die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden in de provincie Groningen. Daarop was, naast een aantal verdachten, ook een betrokken auto in beeld. Veel tips die de politie de afgelopen uren binnenkreeg gaan over de lichtblauwe Fiat Punto. Deze auto reed meerdere keren voor op plekken, waar even later een schietpartij plaatsvond in Oude Pekela en Winschoten.

Deze schietincidenten houden volgens de politie verband met een reeks aan (gewelds)incidenten en aanslagen, die sinds begin juli speelt in de provincie. Het epicentrum van het geweld ligt in Oost-Groningen (Winschoten, Pekela’s), waar zich volgens verschillende media een bendeoorlog lijkt te voltrekken. Het geweld beperkt zich echter niet tot het oosten van de provincie, want ook drie explosies bij een inmiddels gesloten beautysalon aan de Herestraat zijn onderdeel van het inmiddels grootschalig opgezette politieonderzoek.

Het is niet de eerste keer dat de politie via Opsporing Verzoct aandacht vroeg voor het ‘bendegeweld’ in Groningen. Een week geleden kreeg de politie ook al flink wat tips binnen na een uitzending van het AVROTROS-programma.