Tynaarlo wil praten met Groningen over Holland Casino, maar uitkomst staat volgens wethouder vast

De plek waar de nieuwe vestiging van Holland Casino moet gaan komen in Eelderwolde - Foto via Holland Casino

De gemeente Tynaarlo wil ‘volwassen’ blijven praten met haar buurgemeente Groningen over de verhuizing van Holland Casino naar Businesspark Ter Borch, net over de gemeente- en provinciegrens. Maar dat gesprek heeft volgens verantwoordelijk wethouder Jurryt Vellinga (Leefbaar Tynaarlo) weinig effect.

Dat laat Vellinga donderdagmiddag weten aan RTV Drenthe.

“We hebben inmiddels wel wat contact gehad en ik denk dat het volwassen is om hier met elkaar over te praten”, vertelt Vellinga aan de Drentse regionale omroep. “Maar aan de uitkomst van dat gesprek zal wat mij betreft niets veranderen.”

Vellinga reageert daarmee op de kritiek vanuit de Groningse gemeenteraad op de verhuisplannen van Holland Casino naar Ter Borch (Eelderwolde in Tynaarlo). Tijdens de raadsvergadering van woensdag werd duidelijk dat er twijfels zijn of Tynaarlo zich aan de gemaakte afspraken houdt over het bedrijventerrein tussen de twee gemeentes. Wethouder Rik van Niejenhuis liet donderdag weten deze afspraken, met name op het gebied van bereikbaarheid, verkeersdrukte en de toegestane activiteiten op het bedrijventerrein, nog eens goed tegen het licht te willen houden.

Wat Vellinga betreft is er geen sprake van het doorkruisen van de afspraken over Businesspark Ter Borch. Holland Casino valt volgens Vellinga niet onder deze afspraken, zo zou blijken uit onderzoek in Tynaarlo. “Ik begrijp wel dat er wat emotie is, maar ik kan daar eerlijk gezegd niks mee”, aldus Vellinga.

Holland Casino maakte woensdag bekend dat haar vestiging in Groningen, nu nog gehuisvest in een tijdelijk pand aan het Sontplein, verhuist naar een permanente nieuwe locatie op Businesspark Ter Borch. Holland Casino zat tot nu toe in het tijdelijke gebouw, nadat haar vaste vestiging aan het Kattendiep in 2017 afbrandde. Na de brand volgen enkele jaren van onduidelijkheid, mede ook vanwege de coronapandemie. Pas vorig jaar bleek dat het casino niet terugkeert aan het Kattendiep of elders in de binnenstad.