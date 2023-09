Tweeënhalf miljoen provinciale euro’s voor herstel Rijksmonumenten en visvijver in Haren

Foto via Provincie Groningen

De provincie Groningen heeft ruim 2,5 miljoen euro verdeeld voor het herstel van vijftien rijksmonumenten. Daar hoort ook de visvijver van Sassenhein (de Noordplas) in Haren bij.

Het geld voor de onderhoudsbeurt voor de monumenten en de visvijver komt uit de subsidieregeling Groot onderhoud waaronder Restauratie Rijksmonumenten (GRRG) van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) en de provincie Groningen. Bij de vijver (de Noordplas) wordt onder meer de houten bescherming van de oever gerestaureerd.

In de eerste aanvraagronde van 2023 is er ook subsidie voor twee andere groene monumenten, een begraafplaats en een park. Daarnaast krijgen ook zes boerderijen, drie woonhuizen, een herenhuis, villa en kerk een financiële bijdrage van de provincie.

Eigenaren van rijksmonumenten in de provincie kunnen van 1 oktober tot en met 31 oktober 2023 weer een aanvraag doen voor groot onderhoud en restauratie. Voor dit najaar is 4,1 miljoen euro beschikbaar. Daarvan gaat 2,9 miljoen euro naar gebouwde monumenten in aardbevingsgemeenten en 800.000 euro naar gebouwde monumenten in de rest van de provincie. Voor groene rijksmonumenten is 400.000 euro gereserveerd. Ook volgend jaar is er weer subsidie beschikbaar.