Twee maanden stremmingen en afsluitingen vanwege aanleg brugliggers Julianabrug

Impressie van de nieuwe Julianabrug via Aanpak Ring-Zuid

Aanpak Ring-Zuid is vanaf komende woendagavond bijna twee weken bezig met het plaatsen van liggers voor de nieuwe Julianabrug over het Noord-Willemskanaal. Dat zorgt, met name in de nachten, voor (gedeeltelijke) afsluitingen voor het verkeer op de Brailleweg en op het fietspad langs roeivereniging Gyas.

Aannemerscombinatie Herepoort gaat vanaf donderdag in de nachten bezig met het leggen van de liggers voor de nieuwe brug. Dat gebeurt met behulp van grote hijskranen. Overdag wordt er ook gewerkt, zodat er in de nachten snel doorgewerkt kan worden aan de plaatsing van de liggers.

De werkzaamheden hebben invloed op een aantal verkeersstromen in de omgeving van de nieuwe brug. Zo gaat de Brailleweg woensdagnacht en donderdagochtend dicht om tijdelijke verkeerslichten te plaatsen. Daarna kan er overdag tijdelijk alleen autoverkeer over de Brailleweg richting de Stad. Pas in de nacht van 22 op 23 oktober wordt de Brailleweg weer teruggebouwd naar de huidige situatie.

Het fietspad langs Gyas is tijdens deze werkzaamheden zowel ’s nachts als overdag dicht. Fietsers langs de Brailleweg kunnen de deze en volgende week nog doorfietsen, maar moeten in de nachten omrijden. 36 en 37 alleen ’s nachts dicht. In week van 18 september is het fietspad Brailleweg wel helemaal afgesloten, zowel ’s nachts als overdag. Het fietspad Gyas is vanaf 12 september weer geheel geopend.

Na het leggen van de liggers gaat Herepoort verder met het afbouwen van de brug. Nog niet alle liggers voor de nieuwe brug liggen na deze maand op hun plaats. Daarvoor moet ook de tijdelijke brug over het Noord-Willemskanaal verwijderen. Dat gebeurt halverwege volgend jaar.