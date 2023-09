Twee jongens beroofd in Noorderplantsoen: “Schoenen en waardevolle spullen moesten afgegeven worden”

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

Twee jongens zijn in de nacht van zaterdag op zondag beroofd in het Noorderplantsoen. De politie is op zoek naar mensen die iets gezien hebben.

De beroving vond plaats even na middernacht. “Drie jongens fietsten vanuit de Westerhaven, via de Leliesingel, toen ze ter hoogte van het Maartje Bospad, op de heuvel in het plantsoen, werden aangesproken door een jongen”, meldt de politie. “Twee van de drie werden vervolgens beroofd. Ze moesten hun schoenen en andere waardevolle spullen afgeven. De verdachte ging er uiteindelijk vandoor met twee paar schoenen van het merk Nike, type Jordan.”

Verdachte voortvluchtig

Direct werd er alarm geslagen waarna agenten zich ter plaatse spoedden. De jongens konden aan de politiemensen een duidelijk signalement doorgeven. “De verdachte die wij zoeken is een tiener die tussen de 15 en 18 jaar oud is. Hij heeft een licht getinte huidskleur en heeft krullend, kort, zwart haar. Hij heeft een slank postuur en is ongeveer 1.70 á 1.75 meter lang. Ten tijde van de beroving droeg hij een donkerkleurige jas met capuchon, en witte Nike-schoenen met een zwart logo. Hij fietste op een elektrische damesfiets met fietstassen.”

Getuigen en beeldmateriaal

Ondanks dat de politie naar hem gezocht heeft in de omgeving, werd hij niet meer aangetroffen. “Heb je informatie, of heb je iets gezien, dan komen we graag in contact met je. Dat geldt ook voor situaties als je iemand kent die ineens over twee paar nieuwe schoenen beschikt. Of als je in de buurt woont en wellicht beeldmateriaal heeft. Je kunt dan contact opnemen via telefoonnummer 0900 88 44 of via 0800 7000. Daarnaast kan online het meldformulier worden ingevuld.