Foto: 112 Groningen

Op de kruising tussen de Duinkerkenstraat en de Helperweg heeft maandagochtend een forse aanrijding plaatsgevonden.

Daarbij raakten een fietser en scooterbestuurder gewond. De fietser is met ernstig letsel meegenomen naar een ziekenhuis. Even werd zelfs de aanwezigheid van een traumateam nodig geacht, maar dit bleek na aankomst van ambulancepersoneel toch niet te hoeven.

Volgens aanwezigen was het erg druk met omstanders rond het incident. Ook het verkeer had veel last van het ongeluk.