Tot zeven keer meer uitval bussen dan normaal bij Qbuzz door ziekte en personeelstekort

Foto: Raymond Meter - meterfotografie.nl

Het aandeel busritten wat uitvalt in Groningen en Drenthe is vier tot zeven keer hoger dan in normale omstandigheden. Dat meldt RTV Drenthe woensdagavond. De oorzaken zijn al enige tijd niet weg te denken: ziekte en personeelstekort.

Volgens het OV-Bureau Groningen Drenthe valt, onder normale omstandigheden, slechts een half procent van de bussen uit. Maar door ‘naweeën’ van corona, ziekteverzuim en een tekort aan personeel is de uitval van busritten in de provincie hard opgelopen. Tussen de 2 en 3,5 procent van de ritten valt volgens de Drentse regionale omroep uit.

Ook in de dienstregeling is flink gesneden bij Qbuzz: acht procent van de busritten van voor corona zijn uit de dienstregeling verdwenen. Volgens het OV-Bureau valt dat in landelijk opzicht nog mee, waar soms tien procent van de busritten is weggevallen.

‘Drenthe’ vroeg ook de NS naar de personele bezetting op de spoorlijn tussen Groningen en Zwolle. De enige trein die structureel is uitgevallen is de spitspendel tussen Stad en Assen en die gaat in december weer rijden, behalve op vrijdag.