Tot en met zondag zonnig en droog, maandag mogelijk onweer, vanaf dinsdag koel en nat

Foto: Sebastiaan Scheffer

Vrijdag zijn er flinke opklaringen, maar ontstaan ook enkele stapelwolken. Het wordt 21 of 22 graden bij een zwakke of matige zuidoostenwind, kracht 2 tot 3. Dat is de verwachting van weerman Johan Kamphuis.

In de nacht van vrijdag op zaterdag daalt de temperatuur tot zo’n 10 graden. Zaterdag zijn er flinke perioden met zon en wordt het 23 of 24 graden. De wind uit het noorden tot noordoosten is zwak, rond kracht 2.

Zondag zijn er in de ochtend wolkenvelden en is er eerst kans op mist. In de middag zijn er perioden met zon en wordt het rond 22 graden bij een matige oostenwind, kracht 3 tot 4.

Maandag wordt het nog een keertje warm met maxima van 23 of 24 graden. Eerst is er geregeld zon, maar vooral in de loop van de dag neemt de kans op een onweersbui toe.

Dinsdag is de kans op regen groot en doet de temperatuur een flinke stap terug: het wordt maximaal 18 graden. Ook de dagen erna is het aan de koele en wisselvallige kant. Soms valt er veel regen en het kwik lijkt de ook de rest van de week de 20 graden niet meer te halen.