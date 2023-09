Tot en met zaterdag wisselvallig, daarna droog en warmer weer

Foto: Martin Nuver (112 Groningen)

De komende twee dagen moeten we in Groningen nog rekening houden met kans op een aantal buien. Daarna trekt de wisselvalligheid in het weerbeeld weg uit ons gebied en krijgt de zon steeds meer kans. Ook de thermometer gaat steeds hogere waardes aangeven.

Volgens weerman Johan Kamphuis worden vrijdag en zaterdag de laatste wisselvallige dagen: “Er is veel bewolking, maar nu en dan schijnt ook de zon. Er kan een verspreide bui vallen, vooral ten noorden en westen van de Stad. Het wordt 17 of 18 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Ook zaterdag is er af en toe zon, maar neemt de kans op een paar buien in de loop van de ochtend opnieuw toe. Later op de dag klaart het weer op en verdwijnen de buien. Het wordt 17 graden bij een zwakke of matige wind uit het westen tot noordwesten.”

De dagen daarna gaan volgens Kamphuis steeds aangenamer verlopen: “Zondag is het droog en wisselend bewolkt weer. Het wordt 18 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Op maandag, dinsdag en woensdag zijn er flinke zonnige perioden en loopt de temperatuur dagelijks een graad op. Maandag wordt het 21, dinsdag 22 en woensdag zelfs 23 tot 24 graden, bij een wat toenemende zuidenwind. De oude tropische orkaan ‘Nigel’ is de aanjager van het zachte lenteweer.”