Tot en met maandag (tropisch) warm; daarna koeler door (onweers)buienfront

Foto: Sebastiaan Scheffer

Het (tropisch) warme weer houdt het in Groningen tot na het weekend vol. Pas op maandag lijkt een buienfront onze kant op te komen, die de temperatuur in de tweede helft van volgende week omlaag gaat brengen.

Vrijdag wordt het volgens weerman Johan Kamphuis onverminderd zonnig en zeer warm weer, met 28 tot lokaal 30 graden. De wind uit het oosten tot zuidoosten is zwak of matig.

In de nacht naar zaterdag daalt het kwik naar 15 graden en is er kans op een mistbank. “Verder zijn er zonnige perioden, maar komt er ook af en toe stapelbewolking voor”, voorspelt Kamphuis. “Het wordt 27 tot 29 graden bij een zwakke tot matige noordwestenwind. Zondag is er eerst opnieuw kans op mistbanken en wat laaghangende bewolking. Verder is er weer veel zon en wordt het zeer warm met 26 tot 28 graden.”

De nacht naar maandag wordt volgens Kamphuis zwoel en vormt de opmaat naar een eerste werkdag met benauwd en klam nazomerweer: “Het kwik loopt nog eenmaal op naar 29 of een tropische 30 graden. Er is zon met in de middag meer bewolking en al een kleine kans op een bui. In de nacht neemt die kans verder toe. Dinsdag vallen er een paar regen- of onweersbuien en wordt de hitte verdreven. Het kwik doet dan ook een stap terug en komt uit rond 23 tot 25 graden.”