Tiener mishandeld en beroofd van elektrische fiets

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De politie is op zoek naar getuigen van een mishandeling en beroving in de wijk Ruischerwaard. Daar werd een tiener beroofd van zijn elektrische fiets.

Het incident vond plaats op zondagavond 10 september rond 21.50 uur op de Waardbrug, bij de Rijksweg. “Een 17-jarige jongen liep met zijn vriendin over de Rijksweg nabij de Albert Heijn in de richting van de Waardbrug”, laat de politie weten. “Nabij de brug werd de jongen ingesloten door vier jongens. Het slachtoffer werd van zijn fiets getrokken, en werd vervolgens geschopt en geslagen. Zijn fiets werd daarop meegenomen. Het slachtoffer liet het er niet bij zitten, en rende achter de jongens aan. Toen werd hij bedreigd met een mes.”

De politie meldt dat de verdachten in de richting van Lewenborg zijn gevlucht. “We zijn natuurlijk al ruim een week bezig met deze zaak en we zijn nu op zoek naar de automobilisten die op dat moment op die plek reden en mogelijk iets gezien hebben. Ook al is het nog zo klein en denk je dat het geen meerwaarde is voor ons onderzoek, verzoeken we u toch om dit met ons te delen.” De politie is te bereiken op telefoonnummer 0900 88 44 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800 7000.