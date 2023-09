Tien jaar Ochtendshow: “Ineens heb je een Nobelprijswinnaar in je uitzending, dat is wel spannend”

De OOG Ochtendshow bestaat komende week tien jaar. Hoe wordt er teruggekeken op de afgelopen tien jaar? En komen er nog eens tien jaar bij? Een gesprek met medewerker van het eerste uur Rick van der Velde.

Hoi Rick! Kun je je nog herinneren hoe het tien jaar geleden begon?

“Absoluut. Het was pionieren. Hoe kunnen we een goed en mooi radioprogramma maken? Hoe kunnen we dat het beste inrichten? En wat willen de mensen thuis eigenlijk horen? En je zegt heel mooi dat ik medewerker van het eerste uur ben, en dat klopt ook, maar ik was niet de enige die het opgezet heeft. De basis ligt bij een aantal studenten, die graag een ochtendprogramma wilden maken. Dat was er namelijk niet, en het leek hun een mooie toevoeging. Alleen lukte het hen niet om elke dag een programma te maken. André Huitenga, die op de nieuwsredactie actief was, is dat toen gaan coördineren, en ook René Scharenborg en Baukje Schaafsma hebben een hele belangrijke rol gespeeld bij het opzetten van het programma.”

Hoe ben jij in het avontuur verzeild geraakt?

“Ja, dat is een mooi verhaal. Ik wilde altijd al heel graag iets in de media doen. Maar ik heb er geen opleiding voor gevolgd, en omdat ik niet in de buurt van Hilversum woonde, dacht ik altijd dat het een droom zou blijven. Maar het zat altijd wel in mijn achterhoofd. Op een gegeven moment werd ik gebeld door OOG Radio. Ik ben namelijk ook erg actief betrokken bij het wakeboarden, en vanuit die hoedanigheid werd ik gevraagd om eens naar de studio te komen voor een interview.”

Dat lijkt me spannend!

“Ja, maar dat was het ook echt. OOG zat toen nog in de Akkerstraat, en ik ging daar echt met knikkende knieën naar toe. Geïnterviewd worden in een live-radioprogramma, dat is niet niks. Maar het was ontzettend leuk. Op sociale media ben ik toen dat radioprogramma gaan volgen, en op een gegeven moment kwam er een bericht voorbij over de Ochtendshow. Dat men bezig was met een nieuw programma, en dat men mensen zocht. En toen dacht ik, dit is mijn kans.”

Tekst gaat verder onder de foto:

De OOG Ochtendshow wordt elke werkdag gepresenteerd door een ander duo. Foto: Andor Heij

De OOG Ochtendshow wordt uitgezonden tussen 07.00 en 09.00 uur. Een lastig tijdstip voor een hobby …

“Eigenlijk past het perfect. Ik ben best wel een druk baasje. Ik heb mijn werk, en ik heb heel wat hobby’s. Mijn partner zei op een gegeven moment dat het wel prettig zou zijn als ik wat meer thuis zou zijn. En dat ben ik nu ook, omdat mijn hobby zich ’s ochtends vroeg afspeelt. De wekker gaat om 05.30 uur, vervolgens maak je een mooi radioprogramma, en daarna heb ik mijn werkdag nog, waarbij ik in de avonduren vrij ben.”

Wat is de grote kracht van het programma?

“Dat het elke dag anders is. In de afgelopen tien jaar hebben tussen de 50 en 75 mensen zich voor het programma ingezet. Elke dag wordt het programma gepresenteerd door een ander duo. Toen de talkshow Op 1 enkele jaren geleden begon, en triomfantelijk verkondigde, dat er elke dag een ander presentatieduo zou zijn, toen dacht, ja, maar dat doen wij al tien jaar, haha. En ondanks dat er elke dag andere stemmen te horen zijn, is de vorm van het programma hetzelfde. Het draaiboek wordt heel strikt gehanteerd. Ook de achtergrondmuziekjes, de tunes, die zorgen voor een heel herkenbaar geluid. En de grote kracht is dat je in twee uurtjes wordt bijgepraat over wat er allemaal in de gemeente speelt.”

De ochtenduren zijn in de media belangrijk. Het zijn de best beluisterde uren. De concurrentie is groot. Wat maakt jullie programma uniek?

“We zijn daar wel zoekende naar geweest. Door de jaren heen hebben we van verschillende bekende radiomakers ook feedback gevraagd. En iedere keer kregen we te horen, houd het lokaal. Ik kan me herinneren dat we op een gegeven moment een blokje hadden met berichten uit de ochtendkranten. Berichtjes uit de Telegraaf, uit het Algemeen Dagblad. Maar daar zijn we mee gestopt. Waarom luisteren mensen naar OOG? Omdat ze willen horen wat er in Groningen speelt. En dat geluid proberen we te laten horen. Die verhalen proberen we bij de luisteraar thuis te krijgen.”

Nu is elke dag twee uur radio maken behoorlijk veel. Is de gemeente Groningen groot genoeg om het programma mee te vullen?

“Je hebt bepaalde periodes in het jaar dat het aanbod wat kariger is. De zomer bijvoorbeeld, en ook rond Kerstmis. Maar over het algemeen is er veel nieuws. Kijk, iedereen heeft een verhaal. In elke wijk, in elk dorp, gebeurt wel iets. Die verhalen vertellen wij graag. Soms zijn dat hele kleine en mooie verhalen. En soms heb je ook nieuws waarbij je denkt, zo, dat is pittig. Qua geluid, dat we laten horen, zitten we tussen Radio 538 en NPO Radio 1 in. Op momenten dat we serieus moeten zijn, dan zijn we serieus. Maar op momenten dat we een grapje kunnen maken, dan doen we dat ook.”

Tekst gaat verder onder de foto:

Rick van der Velde en Saskia de Vries presenteren de OOG Ochtendshow. Foto: Casper Slotboom

Als je terugblikt op de afgelopen tien jaar. Wat is dan voor jou een memorabel moment?

“Ik weet nog heel goed dat Ben Feringa de Nobelprijs won. Alle media buitelden over elkaar heen om hem te kunnen interviewen. Want het was echt groot nieuws. Op dat moment werkte de dochter van meneer Feringa voor ons programma. Wij hadden hem toen heel snel live in de uitzending. En ondanks dat ik toen al wat jaren ervaring had, blijft dat wel bijzonder. Ineens interview je iemand die iets heel bijzonders heeft gepresteerd. Dat was best wel heel spannend!”

Zijn er ook wel eens dingen geweest waarvan je denkt, oh wat stom. Dat hadden we niet zo moeten doen?

“Absoluut. Op een gegeven moment interviewden we een brandweerwoordvoerder over een ernstig incident. En we pakten dat toen heel amicaal aan. Toen kregen we wel van de nieuwsredactie teruggekoppeld dat het wel goed is om in zulke situaties het serieus aan te pakken, en ook om zulke mensen met ‘u’ aan te spreken. Weet je. Ondanks dat vrijwel alle vrijwilligers geen journalistieke opleiding hebben, leer je zulke dingen gaandeweg wel ontwikkelen. Na verloop van tijd weet je steeds beter hoe je iets goed kunt aanpakken. En wat ook heel mooi is, is dat je als radiomakers het nieuws heel intens mee krijgt. Het komt heel dichtbij. Je weet heel goed wat er allemaal speelt. Dat is heel tof.”

Er zijn veel radiozenders, die allemaal hun marktaandeel op proberen te eisen. Hebben jullie enig idee hoeveel er geluisterd wordt naar het programma?

“Nee, dat weten we niet. Er is de mogelijkheid om een luisteronderzoek uit te voeren, maar dat kost heel veel geld. De gemeente voert eens in de twee jaar een onderzoek uit. Aan de hand van die resultaten hebben we wel enigszins een beeld. Aan de andere kant vinden we het ook niet zo belangrijk. Het programma draait volledig op vrijwilligers. Als je vertelt dat er duizenden mensen luisteren, dan kan dat stress opleveren, of dat juist mensen afhaken. We weten dat er geluisterd wordt, en met al die mensen zijn we heel blij.”

Je vertelde eerder dat er tussen de 50 en 75 mensen aan het programma meegewerkt hebben door de jaren heen. Zijn er ook mensen doorgestroomd naar Hilversum?

“Jazeker. Tessa Mol bijvoorbeeld. Zij is tot komende week te horen op KINK, en verhuist daarna naar JOE. Elin Stil heeft bij ons een stage gelopen, en is tegenwoordig als nieuwslezer te horen op verschillende grote zenders. En er zijn verschillende mensen die overgestapt zijn naar RTV Noord, en ook iemand is naar nu.nl gegaan. Dus het is een mooi lijstje aan het worden, waar ik ook wel heel trots op ben. Sowieso ben ik trots op alle vrijwilligers die zich voor het programma hebben ingezet.”

Komt er nog eens tien jaar bij?

“Als het aan mij ligt wel. Ik heb het gevoel dat we nog steeds aan het bouwen zijn, en dat we het programma nog elke dag mooier maken. Dat proces is nog niet afgerond. En er zijn ook wensen. We willen ook de koppeling met online gaan maken. Zo nu en dan plaatsen we artikelen met audiofragmenten online op de website van OOG, maar dit zouden we vaker willen doen. En we zouden in de ochtenduren ook heel graag op het televisiekanaal van OOG te horen zijn. Dat is ook een wens.”

In combinatie met visual radio, dat je in de studio mee kunt kijken?

“Ik begrijp dat dat heel leuk zou zijn, en ik denk dat sommige vrijwilligers het ook tof zouden vinden. Maar niet iedereen. Als je als presentator of DJ voor NPO Radio 1 of Radio Veronica werkt, dan kan zoiets je opgelegd worden, dat het een eis is. Maar wij werken met vrijwilligers, en sommige mensen vinden het prettig om toch enigszins in de anonimiteit hun radiowerk te doen. Daarnaast moet je je ook afvragen wat de grote winst van visual radio is.”

Blijf jij de komende tien jaar ook bij het programma betrokken?

“Dat is wel de bedoeling. Ik zit ontzettend goed op mijn plek. En ik heb het gevoel dat het programma nog lang niet uitontwikkeld is. Omdat het ook heel goed combineert met mijn werk, wil ik hier graag mee doorgaan. Komende week zullen we met fragmenten en gasten uitgebreid stilstaan bij het jubileum. Op vrijdag vindt er een speciale uitzending plaats, waarbij ook diverse oud-medewerkers aan zullen schuiven. Ook burgemeester Koen Schuiling (VVD) zal dan te gast zijn.”