Thesinge sluit Zummerspeulen af: “Tijgers, krokodillen en cheeta’s hebben nieuw onderkomen gekregen”

Foto: Meranda Spanjer

Het is het hoogtepunt van de zomer in Thesinge: de Zummerspeulen. Twee dagen lang kunnen kinderen uit de dorpen Thesinge en Garmerwolde op het sportveld timmeren en knutselen dat het een lieve lust is.

“We kijken terug op twee hele mooie dagen”, vertelt Anita van der Veen van de organisatie. “Van tevoren maakten we ons het meeste druk over het weer. De zomer was dit jaar zo af en toe flink nat, maar eigenlijk hebben we het heel goed getroffen. Op donderdag hadden we wat kleine buitjes, maar dat heeft de pret niet mogen drukken. Op vrijdag was het prachtig. We hebben op een gegeven moment zelfs de zonnebrandcrème tevoorschijn gehaald, omdat de zon wel erg fel werd.”

“Hokken maken”

De Zummerspeulen werden voor de zesde keer gehouden. “Op de eerste dag konden kinderen knutselen en timmeren. Elk jaar hebben we een thema, en dit jaar had het allemaal te maken met ‘jungle safari’. Met daarbij ook een opdracht. Er moesten hokken gemaakt worden voor leeuwen, tijgers, krokodillen en andere dieren. Er zijn hele mooie hokken gebouwd, waar de dieren, in de vorm van hele grote knuffels, aan het eind van de dag in konden. Daarnaast kon er geknutseld en getekend worden, en ook is er een mooi graffiti-kunstwerk gemaakt.”

“Nieuwe vriendschappen”

De vrijdag stond in het teken van spelletjes: “Het was ontzettend leuk en gezellig. Het doel van deze dagen is om samen mooie dagen te beleven, en ook om de contacten te versterken. En dat is zeker gelukt. Er zijn nieuwe vriendschappen gesloten, en ook de contacten tussen ouders en verzorgers zijn versterkt. En als je dan hoort dat kinderen gisteravond thuis kwamen, en voldaan als een roos in slaap vielen, ja, dan is onze missie geslaagd. Dan is het gelukt.”

“Tijgers mee naar huis”

Daarbij waren het niet alleen de kinderen die thuis kwamen: “De afsluiting betekent ook opruimen. En dat hield ook in dat er een nieuw onderkomen gezocht moest worden voor de dieren. Dus de dieren zijn met de kinderen meegegaan naar huis. Ik heb begrepen dat de tijgers, krokodillen en cheeta’s niet al teveel aandacht nodig hebben, dus ik denk dat het wel goed komt, haha.”

“Volgend jaar weer”

Op de vraag of er volgend jaar weer een editie van Zummerspeulen komt: “Absoluut! Binnenkort gaan we evalueren, en gaat er nagedacht worden over het thema waar we volgend jaar mee willen werken. Maar dat er een nieuwe editie komt, dat is zeker. Deze zal opnieuw plaats gaan vinden in de laatste week van de zomervakantie.”