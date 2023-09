‘Testbaan voor hyperloop waarschijnlijk niet in Meerstad’

Foto: Annelies van Santen.

De kans op de bouw van een hyperlooptestbaan bij Meerstad is klein. Dat zei directeur Sascha Lamme van het European Hyperloop Center dinsdag in Veendam.

De directeur liet bij de start van de bouw van een kleine testbaan in Veendam weten dat het testen van de hyperloop de komende jaren in Veendam plaatsvindt. Vier jaar geleden waren er plannen voor de bouw van een testbaan in Meerstad, maar volgens Lamme is die kans heel klein geworden. In Veendam werden dinsdag de eerste buizen voor de supersnelle trein op hun plaats gelegd.

De hyperloop is een soort vacuümtrein die met zo’n door luchtledige pijpen schiet. Deze nieuwe vorm van vervoer is naast razendsnel ook zeer energiezuinig en wordt gezien als het perfecte vervoer voor de toekomst. Het bedrijf dat de hyperloop wil gaan bouwen had echter begin dit jaar nog altijd geen vergunning bij de gemeente Groningen aangevraagd. Dat leidde tot vragen van enkele fracties aan het college.

Het gemeentebestuur kwam met het volgende antwoord: “De betreffende vergunning is nog steeds niet aangevraagd. Het bedrijf achter de hyperloop, Hardt/EHC, verwacht hier nog zeker een jaar voor nodig te hebben aangezien alle tijd en energie nu uitgaat naar de testbaan in Veendam, die dit jaar gerealiseerd wordt. Wij zijn al, en blijven ook, in gesprek met Hardt/EHC om de urgentie en voortgang te bespreken. We hebben in de loop van dit jaar duidelijkheid nodig over het vervolg omdat we na de zomer het bestemmingsplan voor het zonnepark en de landschappelijke inrichting van Meerstad Noord in procedure gaan brengen.”