Tentoonstelling ‘Tussen land en lucht’ geopend bij Hoofdstation en in Museum aan de A

Foto: Spaarnestad Photo via Instagram (@spaarnestadphoto)

Bij het Hoofdstation is vrijdagmiddag de tentoonstelling ‘Tussen land en lucht’ geopend op het stadsbalkon.

Maarten Haverkamp (regiodirecteur NS Noord-Oost), gedeputeerde Tjeerd van Dekken en fotograaf David Vroom verrichten de officiële opening. Na de opening liep een gezelschap van belangstellenden van het stadsbalkon naar de Brugstraat, waar in het Museum aan de A ook een deel van de tentoonstelling te zien is.

In de tentoonstelling is werk te zien van twee fotografen: één uit het verleden en één hedendaagse fotograaf. Dat is bij iedere editie van De Mix Nederland het geval. In het geval van Groningen werd gekozen voor portretten van fietsenmaker en fotograaf Jacob Molenhuis uit het dorpje Kruisweg(1894-1987) en hedendaags fotograaf David Vroom uit Stad. Bij de tentoonstelling zitten teksten van schrijver en filosoof Rianne Denissen.

De tentoonstelling is een initiatief van de Stichting Beeldmix, de NS, ProRail, het Museum aan de A en Noorderlicht. De directeur van het internationale fotofestival in Groningen vertelt: “Het mooie project Beeldmix biedt de gelegenheid om een fotograaf van weleer aan een vakgenoot van de aanstormende generatie te koppelen. David Vroom is daarvoor een uitstekende keuze. Zijn visie op het Groninger landschap, die bestaande denkkaders aan het bewegen brengt, past uitstekend in de missie van Noorderlicht, platform voor hedendaagse waarneming. Museum aan de A is daarbij, naast het station, een uitgelezen plek. We prijzen ons gelukkig dat dit mooie museum een vaste en trouwe partner is”