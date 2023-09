Teleurstelling en verbazing bij oppositie raad na ‘debacle’ Holland Casino: ‘Zonde dat ontwikkelingen Stad zo gegijzeld zijn geweest’

Foto: Jeffery Vermeulen. Tijdelijk Holland Casino in Groningen

Een groot deel van de oppositie in de Groningse gemeenteraad is, nadat vorige week bekend werd dat Holland Casino niet in de gemeente blijft, achtergebleven met een hoop vragen.

Het college kreeg maandagmiddag twee A4-tjes vol kritische vragen om te beantwoorden van de PVV, de Partij voor het Noorden, de VVD, D66 en de Stadspartij.

“De gemeente heeft geen enkel resultaat bereikt en heeft Holland Casino uit haar handen laten glippen”, stelt PVV-fractievoorzitter Dennis Ram. “De vraag is hoe dit mogelijk is? Het zonde dat de ontwikkelingen van de stad zo gegijzeld zijn geweest.”

De vijf fracties zien het vertrek van Holland Casino als ‘klap op de vuurpijl’ in een reeks aan trage ontwikkelingen en vertrekkende bedrijven en organisaties. De ontwikkeling van vier gebieden (het Kattendiep, het Sontplein, P2 bij de Euroborg en de tijdelijke locatie van Holland Casino langs de Europaweg) kwamen traag van de Groningen. Deze houding zorgde eerder al, zo stellen de partijen, voor het vertrek van medisch onderzoeksbedrijf Certe uit Groningen.

Naast de rol van de gemeente binnen de onderhandelingen met Holland Casino (en de locaties waarover is gesproken) vragen de partijen zich dan ook af wat er moet gebeuren om nieuwe problemen door langslepende processen te voorkomen. Voorbeelden zijn volgens de fracties onder meer de vervanger van de Oosterpoort en een nieuw trainingscomplex voor FC Groningen.

Ook willen de partijen weten hoe de verstandhouding nu is met de gemeente Tynaarlo. Nadat Holland Casino en wethouder Jurryt Vellinga van de Drentse gemeente bekendmaakten dat het nieuwe casino naar Ter Borch gaat, kwam er kritiek vanuit het Groningse college op de buurgemeente. Ook willen de partijen weten welke afspraken er nu precies zijn tussen de twee gemeentes over Ter Borch en de invulling van het bedrijventerrein.