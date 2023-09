’t Clockhuys houdt zaterdag open dag voor creatievelingen

Foto: Google Maps

Ooit al eens op een muziekinstrument hebben willen spelen? Of ben je nieuwsgierig naar werken met keramiek? In kunst- en cultuurcentrum ’t Clockhuys in Haren starten volgende week nieuwe cursussen, en als voorbereiding daarop vindt op zaterdag 9 september een open dag plaats.

De deuren gaan open vanaf 11.00 uur. “Docenten muziek, theater, beeldende kunst en medewerkers van het Forum zullen voor je klaar staan om al je vragen te beantwoorden”, laat de organisatie weten. “Je kunt informatie krijgen over instrumenten, over cursussen en over samenspelen. En bij beeldende kunst kan er kennis gemaakt worden met de workshops die we aan gaan bieden, met de materialen en met de technieken.”

Volgende week starten er in Haren nieuwe cursussen: “Eigenlijk alles is bij ons mogelijk. Zo kunnen vrijwel alle muziekinstrumenten hier bespeeld worden, kun je uit je dak gaan bij het danstheater, of kun je lekker creatief bezig gaan.” De open dag dient ook een doel. “Bij veel workshops en cursussen is nog plaats, dus als je het leuk lijkt, kun je je direct aanmelden.” De open dag duurt tot 15.00 uur.

’t Clockhuys in Haren is te vinden aan de Brinkhorst 3.