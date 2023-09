Sympathisanten kraker protesteren bij Regulateurshuis tegen uitzetting

Foto: Wouter Holsappel

Ongeveer dertig sympathisanten van een kraker, die sinds vorige week dinsdag in het Regulateurshuis zit, verzamelenden zich vrijdagmiddag voor het monumentale voormalige mini-theater aan de Kolendrift. De kraker moet het pand, op last van de rechter, vrijdagmiddag hebben verlaten.

De sympathisanten van de kraker wilden met de demonstratie laten zien dat ze het niet eens zijn met de beslissing van de gemeente en de rechtbank om de kraker uit het pand te zetten. Die bezette het Regulateurshuis ruim een week, omdat hij wil dat de ruimte beschikbaar blijft voor culturele activiteiten. Le Petiti Theater zat tot voor kort in het Regulateurshuis, maar vanwege de hoge kosten vertrok de huurster. Nu het Groninger Monumentenfonds het pand gaat overdragen aan de gemeente, wordt het monumentale gebouw verhuurd aan een marketingbureau.

Daar was de kraker het niet mee eens en daarom bezette hij het Regulateurshuis. Woensdagavond kreeg de kraker te horen van de rechter-commissaris dat hij het pand op vrijdagmiddag om 13.00 uur uit moest zijn. Voor zover bekend heeft hij daar gehoor aan gegeven.

De kraker werd woensdagavond ook nog aangehouden door de politie, omdat hij een aanhouding van een andere verdachte wilde voorkomen.

‘Actie voor vrije ruimtes’

“We zijn hier bijeengekomen om de gemeente, de rechtbank en de media te laten zien dat we geven om vrije ruimtes, en dat we vinden dat hun behandeling van Sharon en het kraakpand zeer oneerlijk is geweest en schadelijk voor het culturele en sociale welzijn van deze stad”, lieten de demonstranten weten in een verklaring.

De actievoerders vinden het niet goed dat de gemeente het pand voor dezelfde huurprijs nu aanbied aan een marketingbureau. terwijl Le Petit Theater volgens de actievoerders met een subsidie of huurvermindering in het pand had kunnen blijven. “We moeten ons echt afvragen welke gemeenschappelijke belangen mensen met een kleine portemonnee, woningzoekenden, huurders, onzeker wonenden, krakers, daklozen en andere bewoners van de stad hebben”, zegt sympathisant Hinne. “Hij denkt dat non-commerciële, vrije ruimtes een rol kunnen spelen in een strijd voor een eerlijkere en creatievere stad.”