Studenten ontwikkelen app die overconsumptie tegen moet gaan: “We gooien zoveel spullen weg”

Een app die overconsumptie tegen moet gaan. Dat is het doel van Freefy. De studenten Floris de Kam (21) en Alex Weterings (21) zitten achter deze app. Maar waarom hebben zij deze app ontwikkeld? En wat zijn hun verwachtingen?

Hoi Alex! Hoe is het idee ontstaan?

“Het is begonnen op de middelbare school. Floris en ik waren beiden 17 jaar oud en zaten op het Stedelijk Gymnasium in Leiden. We moesten een profielwerkstuk maken. Omdat het leven toen ook al flink duur was, hebben we het plan opgevat om een app te ontwikkelen waarmee spullen gratis geruild kunnen worden. Je hebt natuurlijk Marktplaats, en dat is een mooi concept, maar de gebruiksvriendelijkheid laat te wensen over. Er is best wel een drempelwaarde. Wij dachten dat kan beter, dat kan mooier. En daar zijn we mee aan de slag gegaan.”

De meeste lezers van dit artikel kunnen zich ongetwijfeld hun profielwerkstuk herinneren. De stress, de deadline, het presenteren. Hoe werd er op jullie idee gereageerd?

“Ja, heel positief. Een begeleider van school reageerde heel enthousiast, en die heeft ons echt op weg geholpen, heeft ons echt meegenomen in het proces. Hoe kunnen we het opzetten, en hoe kunnen we het daarna vorm gaan geven? Zowel Floris als ik zijn ondernemende types, dus het was ook echt de bedoeling om het te realiseren. Er is veel tijd in gestopt, met uiteindelijk ook een mooi schoolresultaat, maar het maken van de app bleek gewoon heel duur te zijn. En we wilden niet zo maar een app. Als we zoiets lanceren dan moet het perfect zijn, dan moet het werken, zo was onze gedachte.”

En nu zijn we jaren later …

“Klopt. Het Stedelijk Gymnasium hebben we achter ons gelaten. Floris is Artificial Intelligence gaan studeren aan de Rijksuniversiteit in Groningen, en ik ben bezig met de opleiding Bedrijfskunde aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Ondanks dat er wat kilometers afstand liggen tussen Groningen en Rotterdam, is het contact altijd gebleven, en is de app nooit vergeten. Sterker nog, het bloed kruipt waar het niet gaan kan. Er is gespaard, en de app is nu realiteit geworden.”

Toch is het oorspronkelijke idee enigszins aangepast hè?

“Het eerste idee was het ruilen van spullen. Maar de huidige app werkt volgens het principe vraag en aanbod. Heel simpel gezegd: jij hebt iets wat je niet meer gebruikt, je biedt dit aan in de app, en iemand die er interesse in heeft kan het gratis komen ophalen. Het grote voordeel van dit principe is dat we overconsumptie tegen gaan. Er wordt in ons land heel veel geproduceerd, en ook heel veel weggegooid. Wij hopen dat onze app dat tij kan gaan keren.”

De app is sinds dit weekend te downloaden, en werkt locatie gebonden. Foto: ingezonden

Laten we even inzoomen op de werking. Stel dat je de app installeert. Hoe werkt het? Wat gebeurt er?

“De app werkt volgens het Tinder-principe. Bevalt een product je dat aangeboden wordt, dan kun je naar rechts swipen om je interesse kenbaar te maken. Veel jongeren zijn bekend met Tinder, maar veel senioren niet. Als je de app opent krijg je eerst een kaartje te zien, met uitleg, hoe het werkt. En vervolgens krijg je producten te zien die in je buurt worden aangeboden. Het idee is dat je er op loopafstand naar toe kunt, zodat je geen milieuvervuilende reis hoeft te maken.”

Nu kan ik me voorstellen dat het aanbod gigantisch is: van kleding tot bloempotten en van boeken tot meubels. Hoe ga je door de bomen het bos zien?

“Je kunt bovenin het scherm op ‘categorie’ klikken, waardoor je een zoekopdracht kunt verfijnen. En de app werkt ook volgens een algoritme. Als je op zoek bent naar bijvoorbeeld een stoel, dan zul je wat langer naar stoel kijken, dan wanneer er een bank op je schermpje verschijnt. De app herkent dit, en zal vervolgens meer stoelen aan je gaan presenteren.”

En als ik dan iets gevonden heb wat mijn interesse heeft. Hoe werkt het dan?

“Als je iets wilt hebben, dan swipe je naar rechts. Je kunt dan een bericht sturen naar de persoon die het aanbiedt, en je kunt een afspraak maken wanneer je het product komt halen. En dat werkt dus op locatie. We willen echt dat je producten krijgt te zien die bij jou in je wijk, of in je dorp, worden aangeboden.”

Critici hoor ik nu denken: hoe zit het met mijn gegevens? Hoe ben ik beveiligd?

“De gegevens van je account worden opgeslagen op een server waar encryptie op zit. Je kunt een gebruikersnaam met je echte naam aannemen, maar je kunt in plaats van Piet er ook Jan van maken. Dat is niet conform de waarheid, maar omdat spullen gratis aangeboden worden, is dat geen probleem. Er wordt dus geen geld gevraagd. Het aanbod van producten is gratis.”

Nu zijn jullie ondernemers, en ondernemers willen graag geld verdienen. Waar gaan jullie winst maken?

“Sinds dit weekend staat de app online. Inmiddels hebben zich tweehonderd gebruikers geregistreerd, en het gaat op dit moment om een testfase. We willen onderzoeken of het ook gaat zoals we het bedacht hebben. Als de testfase afgerond wordt, dan kunnen we bijvoorbeeld premium-functies in gaan bouwen. Bijvoorbeeld als je meer dan twee producten per maand ‘liket’, dat je dan een bedrag per maand gaat betalen. Of als je meer dan zoveel producten per maand aan gaat bieden, dat je dan ook een bedrag neer gaat leggen.”

De app heeft een groen doel. Ik kan me voorstellen dat organisaties als Greenpeace, Milieudefensie en Extinction Rebellion heel enthousiast zouden kunnen worden. Wat als zij jullie willen sponsoren?

“Dat is ook een interessante optie, en daar staan we ook zeker open voor.”

Tot slot. Het idee begon jaren geleden op jullie middelbare school. Hebben jullie nog contact met jullie begeleider?

“Hij weet niet dat de app nu online staat. We zijn onlangs wel op onze oude school geweest. Het gymnasium bestaat 700 jaar, en viert dit schooljaar een lustrum met allerlei activiteiten. Helaas was onze begeleider toen op dat moment niet aanwezig. Maar het lijkt ons heel leuk om binnenkort een keer terug te gaan, om met hem een kop koffie te drinken, en te vertellen hoe dit profielwerkstuk zich ontwikkeld heeft. Ik denk dat hij heel trots gaat zijn.”

De app Freefy is kosteloos te downloaden via de App Store en Google Play Store.