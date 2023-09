Stressvrij Volwassen Worden: In Gesprek met Francine Oomen

‘Stressvrij Volwassen worden hoe doe je dat?’ Daar werd woensdagavond antwoord op gegeven tijdens de lezing ‘De Stressgeneratie’ in het Forum. Lara Harbers ging samen met schrijfster Francine Oomen en ontwikkelingspsycholoog Bertus Jeronimus in gesprek.

“Francine, waar ben je, nu we jou het meeste nodig hebben?” Dat vroegen tientallen jongvolwassenen zich af op social media. Francine schreef voorheen de Hoe overleef ik serie waarmee ze pubers door hun tienerjaren hielp. En nu heeft ze een nieuw boek uitgebracht speciaal voor jongvolwassenen.

Voor iedereen die meer wil weten over mentale gezond en stressvrij ouder worden, was er woensdag een lezing in het Forum genaamd: De stressgeneratie. Tijdens deze interactieve lezing konden de deelnemers anoniem hun problemen delen. De twintigers die op de lezing afkwamen gingen in gesprek met Francine en Bertus over verschillende onderwerpen. De avond werd gevuld met goede adviezen en bruikbare tips.