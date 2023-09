Straatveger veegt door bewoners gepote (en door gemeente betaalde) plantjes in groene stoeptegels vrolijk weg

Video via raadsfractie D66

Ze liggen er inmiddels al bijna vier jaar, de groene stoeptegels in de Adelheidstraat. Voor de één is het prachtig, milieuvriendelijk en een verbindende factor voor de buurt. Maar voor zeker één straatveger leek het dinsdagochtend het meer op onkruid. Gevolg: de plantjes liggen in stukken op straat.

In een video (zie onderaan dit artikel) die via de raadsfractie van D66 naar buiten werd gebracht, is te zien hoe een straatveegmachine de plantjes in één lange streep uit het trottoir wegmaait. Volgens D66-raadslid Andrea Poelstra zat een medewerker van de gemeente achter het stuur van het veegapparaat.

Opvallend is volgens Poelstra ook dat de plantjes pas net in het plaveisel zijn gezet door buutbewoners. De driehonderd nieuwe plantjes werden nota-bene door de gemeente verstrekt.

De raadsfractie van D66 wil woensdag opheldering van het gemeentebestuur over de overijverige actie van de straatveger. “We vinden het bevorderen van groene straten erg belangrijk en betreuren het zeer dat het groen uit de daarvoor bestemde Groene Tegels wordt geveegd”, aldus Poelstra. “Wat gaat het College eraan dat dit niet weer gebeurt en dat alle Groene Tegels in de gemeente ook daadwerkelijk groen blijven?”