Storyworld komt met Zelda-tentoonstelling in Forum Groningen

Afbeelding: BeatEmUps (via Youtube en Wikimedia Commons, CC 3.0 Unported license)

Vanaf zaterdag 4 november is in Storyworld (in Forum Groninen) een tentoonstelling te zien over de game The Legend of Zelda.

Dat maakte techjournalist Bastiaan Vroegop vrijdagochtend bekend. Vroegop is al sinds het begin van de zomer bezig met het maken van de tentoonstelling over gameserie, die inmiddels rond de twintig titels bevat sinds het eerste spel uitkwam in 1986.

Vroegop is blij dat het Forum aandacht besteedt aan het van oorsprong Japanse spel, zo stelt hij op Twitter: “Forum is een van de weinig plekken die cultureel zo aandacht aan games besteedt, echt heel tof om aan bij te dragen.”

Tijdens de tentoonstelling, die vier maanden te zien zal zijn, kunnen bezoekers zien hoe de buitenspeelavonturen van één Japanse jongen (Link, de hoofdrolspeler) transformeerden in een van de meest invloedrijke games ter wereld.