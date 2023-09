Stinkende blauwalg laat brandweer in actie komen

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De Groningse brandweer moest woensdag in het begin van de avond in actie komen bij de Kaapse Baan, omdat er in de omgeving een zwavelachtige lucht werd geroken. Dat meldt nieuwsfotograaf Rick ten Cate van tencatefotografie.nl.

De melding kwam rond 18.15 uur binnen bij de hulpdiensten, waarop een tankautospuit naar de locatie werd gestuurd. “Brandweerlieden hebben verschillende metingen uitgevoerd op een aantal locaties, maar hebben daarbij geen afwijkende waarden aangetroffen”, vertelt Ten Cate. “Hoogstwaarschijnlijk wordt de nare lucht veroorzaakt door blauwalg die zich op het water van het Hoornsemeer bevindt.”

Wie naar het water kijkt ziet inderdaad een groene drijflaag. Het gaat om blauwalg, zogeheten cyanobacteriën. Soms kan dit gepaard gaan met een behoorlijke stank, variërend van een rioollucht tot een zwavelachtige of muffige geur. Blauwalgen ontstaan bij hoge temperaturen en veel zonlicht. Een laag waterpeil, hoge watertemperatuur, veel zonlicht en stilstaand water vormen namelijk het ideale klimaat voor blauwalg.