Stimac tekent voor twee jaar bij als hoofdcoach Donar

Foto via Donar

Coach Andrej Stimac heeft een nieuwe overeenkomst getekend met zijn werkgever Donar. Het nieuwe contract houdt de Kroaat twee jaar bij de Groninger basketbalformatie.

“Het is misschien heel cliché, maar het is een voorrecht om onderdeel te zijn van deze club”, vertelt Stimac. “Je kunt niet alle omgevingen een familie noemen, maar ik denk echt dat deze omgeving een plek is waar professioneel handelen, respect, passie en emotie bij elkaar komen. Zoals in een familie.”

Stimac kwam vorig seizoen naar Groningen, toen nog als assistent van toenmalig hoofdcoach Matthew Otten. De Amerikaan moest na een slechte seizoensstart het veld ruimen en Stimac werd zijn opvolger. Onder leiding van de Kroaat ging het beter met Donar en de club greep maar net naast de landstitel.

De 44-jarige Stimac bereidt zich op dit moment voor op het aanstaande basketbalseizoen. Vrijdagavond speelt de club haar eerste oefenwedstrijd in de aanloop naar de start van de BNXT League. In Veendam treedt Donar aan tegen Leicester Riders. Op 23 september gaat het voor het eerst om het echie in MartiniPlaza tegen Heroes Den Bosch.