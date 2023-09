Sterrenkundige wil spontane sterrenkijkavonden meer in de markt zetten

Foto: Matthijs de Vries

De belangstelling voor het kijken naar de hemel neemt toe. Toch denkt sterrenkundige Jeffrey Bout dat nog meer mensen bereikt kunnen worden. Daarom komt hij nu met een e-mailservice, waarmee mensen een bericht krijgen als er een sterrenkijkactie plaatsvindt.

“Wat ik erg leuk vind om te doen, is om met een telescoop naar een plek te gaan, waarbij mensen dan aan kunnen schuiven om ook even door de telescoop te kijken”, vertelt Bout. “De afgelopen jaren heb ik dit al verschillende keren gedaan. Onlangs bijvoorbeeld tijdens de Perseïden, de vallende sterren in augustus, toen ik in het Lauwersmeergebied was te vinden. Maar ik heb ook al eens de telescoop op de Vismarkt geplaatst. En het is ontzettend leuk om te zien wat er dan gebeurt.”

“Een bericht via sociale media moet je maar net opvallen”

Wanneer de sterrenkundige erop uit gaat is tot het laatste moment onzeker. “Er moet uiteraard wat te zien zijn, maar het moet ook onbewolkt zijn. De komende maanden zijn er bijvoorbeeld verschillende momenten dat de maan te zien is tijdens koopavonden in de stad. Dat zouden momenten kunnen zijn, maar ik weet nu nog niet of het dan ook onbewolkt is. Vaak informeer ik mensen wel via sociale media wanneer ik naar een locatie ga, maar dat ziet niet iedereen. Zo’n bericht moet je dan maar net opvallen.”

Aanmelden voor een e-mail

Daarom komt Bout nu met een e-mailservice. “Mensen kunnen zich op mijn website inschrijven. Ze krijgen dan een mailtje als er weer een sterrenkijkactie plaats gaat vinden. In het mailtje zal precies staan waar de actie plaatsvindt, en hoe laat ik daar ben. En als je op een gegeven moment de mailtjes niet meer wilt ontvangen, dan kun je je afmelden. In ieder mailtje zal een afmeldlink te vinden zijn.”